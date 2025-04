Autobus in fiamme sulla SP162: l’evacuazione tempestiva dei passeggeri evita la tragedia

- Advertisement -

CATANZARO – Paura sulla strada provinciale 162 nel comune di Squillace, in provincia di Catanzaro, per un autobus in fiamme. Sul posto squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale e distaccamento di Soverato – con supporto di autobotte per rifornimento idrico sono impegnate a spegnere il rogo dalle ore 15 circa.

Il mezzo stava transitando in direzione Squillace quando il conducente si è accorto del fumo fuoriuscire dal vano motore e ha accostato sul ciglio della strada, provvedendo a far evacuare l’autobus prima che lo stesso venisse coinvolto completamente dalle fiamme. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione dell’incendio ed alla messa in sicurezza del sito e del veicolo. La SP162, nel tratto interessato dal sinistro, chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso. Non si registrano feriti.