Auto va a fuoco, disagi per i residenti allarmati dal fumo denso

LAMEZIA TERME – L’intervento ieri sera di una squadra dei Vigili del Fuoco in Via Tommaso Fusco, nel comune di Lamezia Terme per l’incendio di un’autovettura. Il veicolo coinvolto, una Mercedes Classe A, era parcheggiato a bordo strada. I vigili del fuoco hanno completamente estinto il rogo e messo in sicurezza la zona. Disagi per gli abitanti della zona allarmati dal fumo denso e acre scaturito dalla combustione. Sul posto anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza e per accertamenti circa l’origine dell’incendio.

Non si registrano danni a persone.

