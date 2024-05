Auto si ribalta sul viadotto Bisantis, danni a 2 vetture parcheggiate: un ferito

CATANZARO – Un incidente è avvenuto sul viadotto Bisantis vicino alla rampa che conduce a via Carlo V nel centro storico del capoluogo. Una la vettura coinvolta si tratta di una Volkswagen TCross che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo ribaltandosi sulla sede stradale. L’auto ha causato danni anche a due vetture parcheggiate.

A bordo della TCross il solo conducente che è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza della zona e della vettura. Chiusa la bretella di collegamento a Via Carlo V e disagi per la viabilità sul viadotto Bisantis. Sul posto polizia locale per gli adempimenti di competenza.