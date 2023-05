Auto rubata e munizioni nel garage: denunciato

VIBO VALENTIA – Gli uomini della Squadra Mobile, unitamente al personale del Commissariato di Sera San Bruno e della Polizia Locale di Vibo Valentia, hanno effettuato serrati controlli in località più periferiche del centro urbano vibonese.

In particolare è stata effettuata una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un soggetto, all’interno del garage dello stesso è stata rinvenuta un’autovettura modello Giulietta risultata rubata nella provincia di Catanzaro, sulla quale sono in corso ulteriori approfondimenti, oltre a delle confezioni di munizioni calibro 7.65 abusivamente detenute. All’esito delle indagini, pertanto, il soggetto è stato denunciato alla Procura della Repubblica poiché sospettato di detenzione abusiva di munizioni di arma da fuoco e ricettazione. In altre zone rurali, rinvenuti, a carico di ignoti, delle munizioni calibro 9 e calibro 8 oltre a diversi grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.