Auto precipita in un burrone profondo 100 metri, ferito il conducente

CATANZARO – Intervento questa mattina intorno alle 7.30 di alcune squadre dei vigili del fuoco in via Ferdinando Galiani, nella Pineta di Siano, nella zona est di Catanzaro. Secondo quanto emerso una vettura, una Ford Fiesta per cause in corso di accertamento è finita in un burrone, facendo un volo di oltre 100 metri.

A bordo dell’auto il solo conducente che ha riportato numerosi traumi. Grazie a tecniche ed attrezzature particolari i vigili del fuoco si sono calati nella scarpata ed hanno raggiunto il ferito che è stato prontamente immobilizzato su una barella, recuperato e poi affidato al personale sanitario del 118 per le cure del caso e per il successivo trasferimento in ospedale. Sul posto Polizia di Stato e Polizia Locale per gli adempimenti di competenza e per accertare la dinamica di quanto accaduto. Si è poi proceduto al recupero e alla messa in sicurezza della vettura.