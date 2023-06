Auto nella scarpata, diventa drammatico il bilancio: muore anche la figlia 13enne

BOVALINO (RC) – Non ce l’ha fatta la 13enne coinvolta nel drammatico incidente dove hanno perso la vita anche la madre di 39 anni e il fratellino di 11. La giovane era stata trasportata d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso già gravemente ferita. Pochi minuti fa la notizia del decesso.

L’incidente stradale è avvenuto sulla strada provinciale che da Bovalino conduce a Natile, in provincia di Reggio Calabria. Per cause in corso di accertamento, poco prima delle 15, l’autovettura è precipitata in una scarpata profonda circa 3 metri. La giovane mamma e il figlio di 11 anni sono morti sul colpo – l’impatto non ha lasciato scampo ai due rimasti incastrati nelle lamiere contorte dell’abitacolo -. Il 118 intervenuto ha potuto solo constatare il decesso delle vittime.