Auto in fiamme sulla Statale 106 jonica, conducente riesce ad uscire in tempo

CROTONE – L’incendio di una vettura, una Peugeot 308 si è verificato questa mattina sul tratto della statale 106 in direzione Crotone intorno alle 9.00. I vigili del fuoco sono intervenuti sulla statale al km 240 allertati dal conducente dell’auto, il quale stava procedendo in direzione Crotone, quando per cause ancora da accertare, ha notato le fiamme mentre era in marcia.

Fortunatamente è riuscito ad allertare i soccorsi e a mettersi in salvo uscendo dalla vettura. All’arrivo dei vigili del fuoco le fiamme si erano già propagate sulla parte anteriore del mezzo e sono immediatamente iniziate le operazioni di spegnimento evitando il coinvolgimento dell’intera autovettura. Poi è stata messa in sicurezza la zona circostante. Sul posto per il ripristino della sede stradale e i rilievi del caso ANAS, Polizia e Carabinieri.