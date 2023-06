Auto distrutta dalle fiamme nella notte, era parcheggiata sotto casa della proprietaria

BADOLATO (CZ) – I Vigili del Fuoco sono intervenuto nel cuore della notte, intorno alle 2 circa, in via Cardarello a Badolato, nel catanzarese per l’incendio di un’autovettura. Interessata dalle fiamme una Fiat Grande Punto che è andata a completamente distrutta.

La vettura era parcheggiata bordo strada in prossimità del condominio dove risiede la proprietaria. Non si registrano danni a persone. Momenti di panico e disagi tra gli abitanti della zona, allarmati dal fumo denso ed acre, sviluppatosi dalla combustione. Sul posto i Carabinieri che indagano sull’origine dell’incendio e non escludono alcuna ipotesi.