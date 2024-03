Auto fuori controllo si schianta su una macchina parcheggiata. Morti marito e moglie

SAN COSTANTINO CALABRO (VV) – Si aggrava il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi a San Costantino Calabro, comune alle porte di Vibo Valentia. A perdere la vita una coppia di anziani che si trovavano a borda di un’auto che, dopo aver perso il controllo, è andata a schiantarsi contro un’altra vettura parcheggiata lungo la strada. Oltre al pensionato, F.D.M., a perdere la vita anche la mogie A.S., che si trovava sul sedile passeggeri. La donna viaggiava col consorte e dopo l’impatto era stata portata in ospedale in gravi condizioni ma è morta poco dopo il ricovero.

Non è escluso che l’uomo abbiamo avuto un malore andando a perdere il controllo dell’auto che guidava e finendo contro la vettura in sosta. Sul luogo dell’incidente i carabinieri della Stazione di San Costantino Calabro e i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia che hanno estratto i corpi dalle lamiere.