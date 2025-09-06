Auto finisce fuori strada, si ribalta e finisce nel cortile di un’abitazione: due anziani feriti

- Advertisement -

TIRIOLO (CZ) – L’incidente si è verificato stamattina a Tiriolo. Un’auto si è ribaltata all’interno del cortile di un’abitazione privata in contrada Soluri. A bordo della vettura, una Fiat Seicento, si trovavano due persone anziane, rimaste ferite nell’impatto. L’incidente, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro che sono giunti sul posto per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Il personale sanitario del 118 ha prestato le prime cure alle due persone coinvolte, trasferendole successivamente in ospedale della zona per accertamenti e ulteriori trattamenti. Le loro condizioni, secondo quanto riferito, non sarebbero gravi. I Vigili del Fuoco hanno provveduto al recupero del veicolo ed hanno messo in sicurezza l’intera area per evitare ulteriori rischi. Presenti sul posto anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi del caso e negli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.