Auto con a bordo mamma e due bimbe si ribalta. Grave la donna, trasportata in ospedale con l’elisoccorso

LAMEZIA TERME (CZ) – Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio a Lamezia Terme. Per cause in corso di accertamento, lungo via delle Terme, un SUV Jaguar F-Pace, nel quale si trovavano una mamma con due bambine, dopo aver perso il controllo è sbandato andando ad impattare violentemente contro un muro. L’auto, nella carambola, ha colpito anche altre due auto in transito e poi si è ribaltata finendo su un fianco in mezzo alla carreggiata.

La donna alla guida dell’auto è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e dopo l’intervento del 118, è stata trasportata in elisoccorso in gravi condizioni all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Ferite anche le due bambine trasferite in ospedale per ulteriori controlli e accertamenti. L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto polizia locale per gli adempimenti di competenza mentre il tratto di strada è rimasto chiuso.