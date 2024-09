Auto alimentata a GPL in fiamme sul cavalcavia, disagi per la viabilità

CATANZARO – Intervento nel pomeriggio dei vigili del fuoco nel quartiere marinaro di Giovino, nella zona sud di Catanzaro, per un incendio che ha interessato un’autovettura, una Peugeot 207, sul cavalcavia in prossimità del Commissariato di Polizia. A bordo la sola conducente che dopo essersi accorta del fumo fuoriuscire dalla vettura, ha accostato ed ha abbandonato il mezzo prima che venisse completamente avvolto dalle fiamme.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Successivamente è stato attivato il nucleo NBCR/Lpg per la messa in sicurezza del serbatoio di GPL che è stato smontato e trasportato in una zona sicura per la bonifica. E’ stato così bruciato in torcia il combustibile presente all’interno. L’incendio ha causato disagi per la viabilità. Sul posto anche la Polizia di stato per gli adempimenti di competenza.