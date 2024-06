Atto intimidatorio nel cantiere Anas, rafforzate le misure di vigilanza

VIBO VALENTIA – Riunione di Coordinamento delle Forze di Polizia stamattina presso la Prefettura di Vibo Valentia, nell’ambito della quale sono stati esaminati i profili dell’ordine e della sicurezza con riferimento all’episodio criminale perpetrato presso il cantiere Anas, sito in Vazzano, in danno delle imprese aggiudicataria dell’appalto per la realizzazione della trasversale delle Serre, segnatamente il consorzio stabile Infratec Scan di cui fanno parte la società costruzioni Bruno Teodoro spa e la soc. Franco Giuseppe sri. All’esito dell’incontro, il Consesso ha disposto il rafforzamento delle misure di vigilanza già in essere.

