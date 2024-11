Attimi di paura per una tentata rapina in un ufficio postale, il rapinatore è fuggito

CATANZARO – La tentata rapina si è verficata a Catanzaro ai danni dell’ufficio postale di viale Brutium, nel quartiere Sala. Secondo quanto emerso un uomo, armato di coltello, con il volto travisato per non essere identificato, avrebbe fatto irruzione all’interno ed avrebbe minacciato il personale di consegnarli il denaro delle casse.

Il colpo però, non sarebbe andato a buon fine grazie all’arrivo dei poliziotti, e il soggetto è riuscito a fuggire e a dileguarsi. La polizia intervenuta sul posto e si è messa subito sulle sue tracce. Paura per alcuni clienti che erano in attesa nell’ufficio postale. Il malvivente sarebbe scappato probabilmente aiutato da un complice, a bordo di un’auto ma, secondo quanto emerso sarebbe stato già fermato dagli agenti delle Volanti.