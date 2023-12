Attimi di paura, in fiamme un appartamento: non si esclude la causa elettrica

REGGIO CALABRIA – Nessuna conseguenza e nessuna vittima a seguito dell’incendio sviluppatosi in un appartamento al terzo piano di un edificio della via Gebbione, zona sud di Reggio Calabria. Alle 16 circa di oggi, il tempestivo intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Comando di viale Europa, coordinata dal capo squadra Salvatore Vazzana, con la supervisione del capo sezione provinciale Rosario Meduri, ha evitato ben peggiori conseguenze vista anche la presenza di una bombola di Gpl. Con un’autopompa serbatoio e un autoscala hanno immediatamente raggiunto il piano interessato e circoscritto le fiamme mettendo in sicurezza l’appartamento. Le cause sono in corso di accertamento, ma non si esclude la causa elettrica.

