Atti vandalici contro gli autovelox: incendiato un dispositivo sulla Statale 18

PALMI (RC) – Torna il fenomeno degli atti vandalici contro gli autovelox, dispositivi destinati a garantire la sicurezza stradale e il rispetto dei limiti di velocità. L’episodio più recente si è verificato nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi, quando l’autovelox installato lungo la Statale 18 Tirrenica a Palmi è stato incendiato da ignoti. Un dispositivo, già oggetto di atti vandalici a febbraio e marzo 2024, tanto che il sindaco Giuseppe Ranuccio ha espresso ferma condanna per l’atto, sottolineando che l’amministrazione comunale non si fermerà e proseguirà con le iniziative volte a garantire la sicurezza dei cittadini.

Ma negli ultimi anni in Calabria si sono registrati numerosi atti vandalici mirati ai dispositivi di rilevamento della velocità, come autovelox e telecamere di sorveglianza. Questi episodi, spesso attribuiti a movimenti come “Fleximan”, hanno sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale e sul rispetto delle norme. Gli atti vandalici includono incendi, danneggiamenti con armi da fuoco e attacchi mirati, con l’obiettivo di sabotare i dispositivi installati per garantire la sicurezza dei cittadini.

Atti che non solo compromettono l’efficacia dei sistemi di controllo della velocità, ma anche la fiducia della comunità nelle istituzioni responsabili della sicurezza stradale. Le amministrazioni locali sono chiamate a rafforzare le misure di protezione dei dispositivi e a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del rispetto delle regole per garantire la sicurezza di tutti. Ma molti automobilisti ritengono che questi strumenti siano solo un modo per “fare cassa”.

I casi sono stati tanti e diversi: da Tarsia (Cs) a Simeri Crichi (Cz) lungo la Statale 106, così come sul Tirreno Cosentino. In alcuni casi danneggiati a colpi d’arma da fuoco. Questi episodi evidenziano la necessità di rafforzare le misure di protezione dei dispositivi di controllo della velocità e di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del rispetto delle regole per garantire la sicurezza stradale.