Attesi in Calabria oltre 600 migranti provenienti da Lampedusa

AGRIGENTO – Sono 928 i migranti che lasciano oggi l’hotspot di Lampedusa. In 598, dei 1.905 presenti, sono stati imbarcati sulla nave Diciotti con destinazione Reggio Calabria. Altri 250 accompagnati al porto per essere condotti con il traghetto di linea a Porto Empedocle. Entro la tarda mattinata, invece, altri 80 con una motovedetta della Guardia di finanza per raggiungere Porto Empedocle.

Al termine delle operazioni ne restano un migliaio. La prefettura di Agrigento è al lavoro per pianificare ulteriori trasferimenti dalla struttura che può contenere poco meno di 400 ospiti.