Aterp Calabria, si è insediato il nuovo commissario Maria Carmela Iannini

COSENZA – Si è insediato al vertice di Aterp Calabria il nuovo Commissario Straordinario che, nei giorni scorsi, è stato nominato, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto; è la Dott.ssa Grazia Maria Carmela Iannini, originaria di Corigliano Calabro, avvocato ed ingegnere ambientale, imprenditrice.

Il neo Commissario Straordinario di ATERP Calabria ha incontrato per il rituale passaggio di consegne il predecessore Avv. Paolo Petrolo al quale ha rivolto espressioni di gratitudine per l’impegno profuso alla guida dell’Azienda, negli organismi nazionali di Federcasa e per i risultati ottenuti in un periodo assai complesso per la vita dell’Azienda.

“Mi accingo a questo impegnativo incarico – ha detto al suo insediamento il Commissario Straordinario Dott.ssa Grazia Maria Carmela Iannini – nel segno del servizio e della piena disponibilità a rafforzare l’Azienda, e con essa, l’intero settore dell’edilizia residenziale pubblica in piena sinergia con il Governo regionale e con il Presidente Occhiuto al quale rivolgo viva gratitudine per l’onore riservatomi di guidare un ente ausiliario importante della Regione Calabria ma anche sul piano nazionale per l’ampiezza del patrimonio gestito.

Intendo lavorare in stretto contatto con il Consiglio regionale ed il Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Lavori Pubblici, con le associazioni degli inquilini e degli assegnatari, con le Organizzazioni sindacali, con i Sindaci, con il mondo delle Imprese e le categorie professionali per favorire utili e proficue collaborazioni per attivare azioni protese al rafforzamento del “sistema casa” che deve diventare una leva importante e strategica in un nuovo e moderno welfare in grado non soltanto di sostenere fasce deboli e marginalizzate di popolazione ma anche di rafforzare il tessuto produttivo della Regione ed il settore edile in prima istanza”.