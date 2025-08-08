VIBO VALENTIA – Un commerciante di 52 anni, titolare di un negozio di assistenza tecnologica e telefonica, è stato aggredito e picchiato a Vibo Valentia da due persone con il volto incappucciato e armate di manganelli. L’uomo, marito di una consigliera comunale, è stato colpito ripetutamente in diverse parti del corpo. Subito dopo l’aggressione i due sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118, che ha trasportato il commerciante in ospedale. Sull’aggressione sono in corso le indagini per identificare gli autori ed accertare i motivi alla base del gesto.
Assalto in negozio, commerciante pestato a manganellate da due incappucciati: è in ospedale
Un commerciante di 52 anni, titolare di un negozio di assistenza tecnologica e telefonica, è stato aggredito e picchiato a Vibo Valentia da due uomini che hanno fatto perdere le loro tracce
- Advertisement -
- Pubblicità sky-
Ultimi Articoli
Botulino killer, due morti dopo aver mangiato dallo stesso ambulante a Diamante: un turista...
COSENZA - Sono un turista campano di 52 anni ed una donna di 45 anni di Praia a Mare (Cosenza) le due persone morte...
Incendio danneggia i cavi che alimentano l’impianto di sollevamento: 4 comuni del cosentino senza...
SARACENA (CS) - Interruzione/riduzione dell’erogazione di acqua potabile acquedotto Venaglie comuni di Spezzano Albanese, San Lorenzo del Vallo, Tarsia e Terranova da Sibari a...
Emergenza botulino, salgono i ricoveri a Cosenza: l’Asp emana un vademecum per prevenire i...
COSENZA - Emergenza botulino a Cosenza. Dopo l'aumento di ricoveri all'ospedale Annunziata per un'intossicazione alimentare partita da un food truck a Diamante, per cui...
Rifiuti abbandonati sulla Statale 18, scatta un’operazione di pulizia e bonifica
VIBO VALENTIA - Una giornata dedicata alla pulizia e soprattutto alla sensibilizzazione, quella che si è svolta ieri nel tratto di statale 18 Tirrenica,...
Alla III Edizione del SibarinProgress 2025 la magia jazz sotto le stelle con Rachel...
SIBARI - Tra gli appuntamenti più attesi della terza edizione di SibarinProgress, la rassegna che si sta svolgendo nello straordinario scenario del Parco Archeologico...
Correlati
-->
Leggi ancora
Botulino killer, due morti dopo aver mangiato dallo stesso ambulante a...
COSENZA - Sono un turista campano di 52 anni ed una donna di 45 anni di Praia a Mare (Cosenza) le due persone morte...
Emergenza botulino, salgono i ricoveri a Cosenza: l’Asp emana un vademecum...
COSENZA - Emergenza botulino a Cosenza. Dopo l'aumento di ricoveri all'ospedale Annunziata per un'intossicazione alimentare partita da un food truck a Diamante, per cui...
Piana di Sibari: «nessun taglio d’acqua alle aziende oneste». Il Consorzio...
CASSANO ALLO IONIO (CS) - In seguito alle recenti notizie diffuse dal Movimento Articolo 21 riguardo l'interruzione della fornitura d'acqua nella Piana di Sibari,...
Cosenza, nuovo sopralluogo del sindaco a San Vito e Serra Spiga:...
COSENZA - "L'ampio e complesso progetto di rigenerazione di San Vito e Serra Spiga non è un'azione casuale, ma è stata pensata ed inseguita...
Incendio a Rende, il sindaco ordina bonifica e urgente verifica del...
RENDE (CS) - In merito all'incendio divampato nei giorni scorsi nei pressi di S. Agostino, il sindaco di Rende, Sandro Principe, ha emanato un'ordinanza...
Ponte sullo Stretto, Calderoli: «porterà ricchezza anche al Nord e nella...
ROMA - "Ieri ho partecipato alla riunione del Cipess che ha dato il via libera al progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina,...