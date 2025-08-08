Assalto in negozio, commerciante pestato a manganellate da due incappucciati: è in ospedale

- Advertisement -

VIBO VALENTIA – Un commerciante di 52 anni, titolare di un negozio di assistenza tecnologica e telefonica, è stato aggredito e picchiato a Vibo Valentia da due persone con il volto incappucciato e armate di manganelli. L’uomo, marito di una consigliera comunale, è stato colpito ripetutamente in diverse parti del corpo. Subito dopo l’aggressione i due sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118, che ha trasportato il commerciante in ospedale. Sull’aggressione sono in corso le indagini per identificare gli autori ed accertare i motivi alla base del gesto.