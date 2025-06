Arsenale nascosto in un casolare: recuperati fucili, pistole e munizioni. Un arresto

- Advertisement -

GALATRO (RC) – Due fucili, una pistola con matricola abrasa, una pistola ad aria compressa e munizioni di vario calibro. L’arsenale è stato rinvenuto dai carabinieri della stazione di Galatro, all’interno di un casolare isolato nella campagna del comune reggino. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio in zone rurali spesso utilizzate per attività illecite, si sono insospettiti per la presenza di materiali di risulta accatastati in modo anomalo nei pressi di un casolare fatiscente, apparentemente in disuso. L’ispezione ha portato alla scoperta dell’arsenale, nascosto dietro vecchi mobili e suppellettili abbandonati.

Tra le armi rinvenute, anche un fucile risultato rubato diversi anni fa in provincia di Milano, a conferma del potenziale utilizzo criminale dell’arsenale. L’uomo, originario del posto, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione illegale di armi e munizioni e condotto in caserma per le formalità di rito. L’Autorità Giudiziaria di Palmi ha convalidato l’arresto disponendo per lui la misura degli arresti domiciliari.