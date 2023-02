Arrivano i cubani ed i reparti restano aperti

POLISTENA (RC) – Dove non arriva la sanità calabrese, arrivano i medici cubani. Può essere questa una frase che sintetizza la situazione relativa agli ospedali calabresi, nei quali hanno preso servizio i sanitari d’oltre oceano. Ovviamente non si parla di competenze, ma di numeri: la loro presenza si è rivelata, quindi, fondamentale per evitare le chiusure di reparti a causa della carenza di personale. E’ accaduto, ad esempio, all’ospedale di Polistena: l’integrazione procede spedita ed è anche foriera di stimoli per il personale italiano.

Come raccontano gli stessi medici, ma anche il direttore sanitario dell’ospedale del reggino, Francesca Liotta, i cubani sono riusciti ad adattarsi bene ad una sanità diversa dalla loro, ma anche ad una società decisamente differente inserendosi nel tessuto sociale calabrese.

Negli ultimi giorni, poi, è arrivata la visita del consigliere regionale Ferdinando Laghi, che si è detto soddisfatto del loro arrivo: “Ho verificato l’utilità dell’apporto dato dai Colleghi cubani – ha detto Laghi – ed ho constatato la loro buona integrazione nelle attività assistenziali. Mi ha colpito, in particolare come più di un operatore sanitario italiano abbia messo l’accento, oltre che sulla competenza anche sulle doti umane ed empatiche dei nuovi medici in carico allo spoke di Polistena. La presenza di questi professionisti, capaci e competenti, ha impedito – di fatto – chiusure di reparti e consentito, al contrario, un rilancio della sanità pubblica anche attraverso un aumento di posti letto che si è potuto ottenere proprio grazie al potenziamento degli organici.

Non bisogna tuttavia dimenticare – ricorda il Consigliere Laghi – che obiettivo della presenza dei medici cubani è tuttavia quello di offrire una soluzione tampone, per dare tempo al subentro di medici italiani, così da risolvere definitivamente la grave carenza di personale".