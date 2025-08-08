HomeCalabria

Arriva la nuova carta “Dedicata a te” 2025: bonus da 500 euro per fare la spesa, senza fare domanda

Dedicata a te" 2025 è destinata a sostenere le famiglie in difficoltà economica per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità. Erogazione del bonus da 500 euro a partire dal 1 ottobre

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Torna la Carta “Dedicata a te” 2025. Dopo l’attesa per i consueti tempi della macchina burocratica, è stato pubblicato il decreto attuativo del Ministero dell’Agricoltura che conferma per il 2025 la Social card. Lo Stato ha sbloccato un fondo da 500 milioni di euro destinato alle famiglie in difficoltà, confermando l’erogazione del bonus una tantum da 500 euro. La Carta “Dedicata a te” 2025 è destinata a sostenere le famiglie in difficoltà economica per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità

Come funziona Carta “Dedicata a te” 2025

Lanciata nel 2023, la misura mantiene l’impianto originale ma introduce alcune novità nei criteri di selezione e nelle modalità di utilizzo. Il bonus, distribuito sotto forma di carta elettronica ricaricabile fornita da Poste Italiane (Postepay), sarà assegnato automaticamente ai beneficiari, senza necessità di presentare domanda. Sarà l’INPS a individuare i nuclei familiari aventi diritto, attingendo ai propri database. Gli elenchi verranno poi trasmessi ai Comuni, che avranno 30 giorni di tempo per verificarne la correttezza ed effettuare eventuali correzioni.

Chi può beneficiarne

Sarà assegnato automaticamente a nuclei familiari residenti in Italia con ISEE aggiornato non superiore a 15.000 euro e composto da almeno tre persone, con una particolare attenzione a quelle con figli minori. Hanno precedenza i nuclei in cui è presente almeno un figlio nato entro il 2011 (e, in subordine, entro il 2007). In totale, i beneficiari attesi sono 1.157.179. L’assegnazione tiene conto del numero di abitanti e del reddito medio del territorio comunale, in un’ottica di equa distribuzione. La famiglia deve risultare iscritta all’Anagrafe comunale, deve essere in possesso di un‘attestazione ISEE in corso di validità entro i termini previsti e non deve già beneficiare di altre misure analoghe come l’Assegno di inclusione, NASpI (indennità di disoccupazione), DIS-COLL, Cassa integrazione e Indennità di mobilità,

Erogazione a partire da ottobre 2025

A partire da ottobre 2025, i Comuni comunicheranno agli interessati l’assegnazione del beneficio. Il ritiro della carta avverrà presso gli sportelli di Poste Italiane, presentando la lettera di assegnazione ricevuta dal Comune, un documento d’identità valido e il codice fiscale.

Carta “Dedicata a Te” solo per fare la spesa

La carta potrà essere utilizzata esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità pane, pasta, riso, carne, pesce, latte, formaggi, uova, frutta e verdura fresca o conservata ma anche prodotti da forno e cereali e alimenti per l’infanzia e omogeneizzati. Sono invece esclusi: alcolici e superalcolici, prodotti per la cura della persona e per la casa, alimenti per animali. Non si potrò nemmeno usare  fare rifornimento di carburante, ricaricare il telefono o comprare abbonamenti ai mezzi pubblici.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Vittoria Baldino M5S

Lettera intimidatoria alla deputata M5S Baldino “si è divertita con i vitalizi? Fra poco...

Ionio
PALUDI (CS) - Una lettera intimidatoria rivolta alla deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino è stata inviata al Comune di Paludi, nel basso...
West-Nile-2.

West Nile, due ricoveri in Calabria: una donna di 89 anni ed un uomo...

Calabria
CATANZARO - Dopo la prima vittima accertata ieri al Gom, l'infezione da West Nile colpisce ancora in Calabria. Sono stati segnalati due nuovi casi...
Carcere Vibo Valentia

Ennesima aggressione in carcere, pugni al volto ad un agente della Polizia penitenziaria

Calabria
VIBO VALENTIA - Alcuni detenuti hanno aggredito e picchiato un agente della Polizia penitenziaria in servizio nell'Istituto penitenziario di Vibo Valentia che sarebbe stato...

Scilla, tutti pazzi per l’Ape Car che solca le acque della Costa Viola

Calabria
SCILLA (RC) - Un’Ape Cross 50 trasformata in un mezzo capace di muoversi sulle acque del mare di Scilla, in provincia di Reggio Calabria....
rame polizia

Bruciano cavi di rame per eliminare l’isolante: due arresti, ventuno chili sotto sequestro

Calabria
REGGIO CALABRIA - A lanciare l’allarme è stata la Control Room del Coordinamento Regionale Antincendi, che ha segnalato l’episodio alla Questura, consentendo l’intervento immediato...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36913Area Urbana22192Provincia19705Italia7979Sport3836Tirreno2837Università1443
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Vittoria Baldino M5S
Ionio

Lettera intimidatoria alla deputata M5S Baldino “si è divertita con i...

PALUDI (CS) - Una lettera intimidatoria rivolta alla deputata del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino è stata inviata al Comune di Paludi, nel basso...
mare ombrellone lido
Calabria

Prezzi fuori controllo e caro ombrellone: è fuga dai lidi. Scambio...

COSENZA - Spiagge piene soltanto nel weekend, ombrelloni chiusi nel resto della settimana. Un calo medio nelle presenze negli stabilimenti balneari tra il 20...
Area Urbana

Intossicazione da botulino a Diamante. Salgono a sette i ricoveri a...

COSENZA - Hanno mangiato un panino con salsiccia e cime di rapa comprato in un food track parcheggiato a Diamante ma dopo alcune ore...
Stafania Galassi Consigliera comunale Rende
Area Urbana

Rende, Stefania Galassi propone l’istituzione di un tavolo permanente per la...

RENDE - La consigliera comunale Dr. ssa Stefania Galassi, capogruppo della lista Rende Azzurra e membro della Commissione Attività Istituzionali del Consiglio Comunale di Rende,...
Ecologia oggi Dipendente
Area Urbana

Licenziato per aver criticato su Facebook la pulizia a Cosenza. Il...

COSENZA - Potrà tornare a lavorare il dipendente della società Ecologia Oggi, iscritto alla USB Lavoro Privato di Cosenza, che era stato licenziato in...
Dating coppia a letto telefono
Attualità

Amore digitale: il nuovo volto delle relazioni nell’era delle app

COSENZA - Nel tempo in cui la tecnologia detta i ritmi della nostra quotidianità, anche il modo di relazionarsi sta cambiando radicalmente. Incontri romantici,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA