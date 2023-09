Arriva in Calabria una nuova risonanza magnetica di ultima generazione

REGGIO CALABRIA – La Risonanza magnetica di cui si è dotato il Gom, è la prima RMN 3T degli ospedali pubblici della Calabria. Si tratta di una delle apparecchiature più performanti nel campo della diagnostica ad alta specializzazione, è dotata di un altissimo campo magnetico e ha una tecnologia di acquisizione delle immagini completamente digitalizzata. Tutto è finalizzato al miglioramento della qualità della prestazione, alla specificità e alla predittività diagnostica, in quanto si sfrutta l’alto campo magnetico e la tecnologia avanzata per studiare e arrivare alle diagnosi, in modo assai più preciso, di svariate patologie.

Questa tecnologia consente di ottenere immagini di elevato dettaglio anatomico permettendo di studiare strutture molto piccole e riconoscere anche alterazioni tissutali ai primi stadi, consentendo di individuare la patologia e trattarla con più alte probabilità di successo e guarigione proprio in virtù della tempestività diagnostica.

L’arrivo del macchinario al presidio ospedaliero “Riuniti” ha richiesto una grande operazione logistica coordinata dal personale della Uoc Gestione Tecnica Patrimoniale, diretta da Carmelo Giuseppe Fera.