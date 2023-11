Arresto Pittelli, indagati anche notaio e commercialista. Coinvolti amministratori di due società

CATANZARO – Un notaio, un commercialista ed alcuni amministratori sono coinvolti nell’inchiesta condotta dalla Guardia di finanza e coordinata dalla Procura di Catanzaro che stamani ha portato agli arresti domiciliari l’avvocato ed ex parlamentare di Fi Giancarlo Pittelli. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di bancarotta fraudolenta, accesso abusivo a un sistema informatico e indebita compensazione. Nei soli confronti di Pittelli la Procura di Catanzaro aveva chiesto la misura cautelare degli arresti in carcere. Il gip Chiara Esposito ha disposto gli arresti domiciliari. La richiesta è stata firmata dai Pm della Dda Irene Crea, Annamaria Frustaci, Antonio De Bernardo e Andrea Buzzelli e dall’allora procuratore Nicola Gratteri – ora capo della Procura di Napoli – in quanto la vicenda è emersa dalle pieghe della maxi inchiesta contro la ‘ndrangheta Rinascita Scott.

Oltre a Pittelli sono indagati F.S.N. di 55 anni, commercialista; S.D.G. di 56 anni, M. A. di 44 anni e C.C. (64 anni) amministratori unici della società At Alberghiera Turistica srl che si sono succeduti dal 2006 al 2018; A.M. (34 anni), liquidatore della stessa società; R.T. (62 anni), amministratore unico della società Sarusi srl e S.P. di 54 anni notaio.

Terreno venduto ad una società ad hoc riconducibile a Pittelli

La vicenda riguarda un terreno edificabile nel Comune di Stalettì sul quale sarebbe dovuta sorgere una struttura turistica. Il terreno era di proprietà della società At Alberghiera di cui, per l’accusa, era amministratore di fatto e socio unico l’avvocato Pittelli. Nel 2018 la società era in liquidazione e, nonostante l’esistenza di un debito di 1.043.852,97 euro con la Regione Calabria (derivante dall’anticipo di un contributo pubblico ottenuto nel 2005), il terreno veniva ceduto alla società Sarusi srl, costituita ad hoc, secondo gli inquirenti, e anch’essa riconducibile a Pittelli.

La mancata richiesta di restituzione di un credito di oltre 800mila euro

Un altro caso di bancarotta contestato riguarda la mancata richiesta di restituzione di un credito di oltre 800mila euro vantato dalla società At Alberghiera, fallita, nei confronti di un’ulteriore società, la Cromar Immobiliare srl, anche quest’ultima poi dichiarata fallita, pur in presenza di un debito verso la Regione Calabria di oltre un milione di euro derivante dall’anticipo di un contributo pubblico ottenuto nel 2005 per la realizzazione sul terreno sequestrato di un complesso alberghiero, finanziamento poi oggetto di rinuncia e mai restituito. Inoltre gli indagati avrebbero distrutto o nascosto i libri e le altre scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. A carico del liquidatore della At Alberghiera, è stato disposto il sequestro preventivo di circa 77mila euro in relazione all’ipotizzato reato di indebita compensazione di debito iva. Il gip ha disposto due sequestri nei confronti della società At Alberghiera, relativi a due diversi casi di bancarotta fraudolenta: 650mila euro e 824mila euro, per un totale di 1.474.404,54 euro.