Arrestato un uomo dopo il furto in un supermercato, è sospettato di adescare bambini

CROTONE – L’arresto è stato eseguito a Crotone. Secondo quanto emerso il soggetto, che sarebbe originario della Repubblica Ceca, è stato fermato per un furto compiuto in un supermercato, ma sarebbe stato più volte segnalato come un adescatore di minori e poi immortalato da alcune telecamere mentre tentava di adescare una bambina di circa 10 anni. Le immagini erano state poi diffuse a tutte le forze dell’ordine.

Negli ultimi tempi, nel territorio della provincia di Vibo si sarebbero verificati diversi episodi simili, che hanno generato allarme e preoccupazione tra la popolazione. Sui social più volte era stato segnalato un uomo che avrebbe tentato di adescare minori, anche bambini, invitandoli a salire sulla sua auto. Secondo quanto emerso avrebbe anche precedenti per reati di natura sessuale. Le forze dell’ordine avevano iniziato ad indagare con il massimo riserbo fino al fermo del soggetto per furto. Le indagini vanno avanti per capire se vi siano stati altri casi di adescamento.