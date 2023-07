Arrestato spacciatore seriale: il 36enne era già ai domiciliari

VIBO VALENTIA – Detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Con questa accusa i carabinieri della compagnia di Girifalco unitamente al nucleo cinofili di Vibo Valentia hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un girifalcese con precedenti penali.

Il trentaseienne era già agli arresti domiciliari, a seguito dell’arresto operato dai militari della compagnia in data 27 novembre per reati concernenti la detenzione e la vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento odierno trae spunto proprio da quell’episodio, in quanto approfondite indagini dei militari operanti, coordinate dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, hanno consentito di accertare una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana) messa in atto dall’odierno arrestato nel periodo intercorrente tra il 2010 e il 2022, corroborata da numerosissimi riscontri. Tali accertamenti hanno evidenziato una condotta considerata sintomatica di una “professionalità” nella pianificazione ed esecuzione delle attività illecite di vendita.

La reiterazione inoltre, nel tempo considerevole di oltre 10 anni, rappresenta una ulteriore dimostrazione di abitualità e totale indifferenza a qualsiasi prescrizione normativa. Per l’uomo quindi si sono riaperte le porte della casa circondariale di Catanzaro – Siano dove dopo le formalità di rito è stato trasferito dai militari operanti.