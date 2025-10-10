Arrestato 50enne per maltrattamenti in famiglia, violenza fisica e psicologica ripetuta nel tempo

- Advertisement -

BOVALINO (RC) – La Polizia di Stato ha arrestato a Bovalino un uomo di 50 anni, di nazionalità marocchina, accusato di aver messo in atto reiterati maltrattamenti ai danni dei propri familiari. L’intervento è stato eseguito dagli agenti del Commissariato locale in attuazione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Locri su richiesta della Procura della Repubblica.

L’attività investigativa ha permesso di delineare un quadro preoccupante di violenze fisiche e psicologiche protrattesi nel tempo, con pesanti ripercussioni sulle vittime coinvolte.

La Polizia ribadisce il proprio impegno nella lotta alla violenza domestica e rinnova l’appello a chiunque si trovi in situazioni di pericolo: “Non esitate a chiedere aiuto”. Il numero antiviolenza 1522 è attivo 24 ore su 24, mentre i centri presenti sul territorio offrono supporto psicologico, legale e assistenza immediata. “La tutela delle vittime è una priorità assoluta”.