Arrestato 32enne, sorvegliato speciale aveva armi e droga

REGGIO CALABRIA – Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato a Reggio Calabria un sorvegliato speciale di 32 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti delle Volanti, durante l’attività di controllo del territorio, transitando nei pressi di un’attività commerciale della zona sud della città, hanno notato l’uomo che, alla vista dei poliziotti, è salito in macchina ed ha tentato di dileguarsi.

Dopo esser stato bloccato ed identificato, gli agenti hanno trovato all’interno del veicolo una pistola a salve priva di tappo rosso con sei cartucce inserite nel caricatore. I poliziotti hanno poi esteso la perquisizione in casa del trentaduenne dove sono stati trovati circa 86 grammi di marijuana, di cui una parte già suddivisa in singole dosi pronte alla vendita, diverso materiale per il confezionamento e armi bianche, abusivamente detenute, tra cui una baionetta ed un coltello a molla. L’uomo è stato anche denunciato per i reati di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, porto senza giustificato motivo di armi prive di tappo rosso e detenzione abusiva di armi bianche.