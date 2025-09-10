HomeCalabria

Arrestati tre esponenti di Forza Nuova, Fiore «azione repressiva, nessun referto medico conferma l’aggressione»

Roberto Fiore dell'ufficio politico di Forza Nuova dichiara che «esiste soltanto un rapporto dei carabinieri che descrive l'uomo come 'eccitato e in chiaro stato di ubriachezza'»

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – Parla di “falsa aggressione” Roberto Fiore, dell’ufficio politico di Forza Nuova in merito ai “tre militanti di Forza Nuova, Carmelo La Face, Giuseppe Sestito e Giuseppe Mumoli, sono stati arrestati questa mattina su disposizione della Procura”per una aggressione ai danni di un cittadino marocchino “avvenuta addirittura 6 mesi fa”.

“Il vero motivo di questa azione repressiva ‘a distanza’ è un altro: appena cinque giorni fa Forza Nuova aveva guidato con grande successo una passeggiata per la sicurezza, riscuotendo un forte consenso nella popolazione locale tanto che proprio stasera, era stata annunciata una nuova mobilitazione in città. Il sistema – dichiara Roberto Fiore – ha scelto di colpire preventivamente, nell’ennesimo e inconcludente tentativo di allontanare il Popolo da Forza Nuova”.

“Il ‘caso marocchino‘ di 6 mesi fa – prosegue Fiore – tirato fuori dal cilindro, parla di un uomo in evidente stato di ubriachezza che, alla vista di giovani militanti che affiggevano uno striscione, li ha provocati lanciando bottiglie e scagliandosi contro di loro. Alla reazione, un semplice schiaffo, l’extracomunitario è fuggito. Nessun referto medico conferma l’aggressione; esiste soltanto un rapporto dei carabinieri che descrive l’uomo come ‘eccitato e in chiaro stato di ubriachezza’”.

L’azione repressiva contro i giovani forzanovisti – conclude Fiore – dimostra ancora una volta la paura del regime verso chi non accetta la prepotenza degli extracomunitari, non abbandona le piazze e chiama il popolo a difendersi, come sta accadendo in tutta Italia ed in particolare nelle regioni del nord, ove l’immigrazione selvaggia offre i suoi frutti più marci. Stasera in piazza di nuovo Forza Nuova ed i cittadini di Catanzaro, a dimostrazione che il popolo unito non sarà mai sconfitto”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

È morto il piccolo Francesco: il bimbo di 3 anni e mezzo travolto da...

Calabria
ROMA - È morto questa mattina il piccolo Francesco, il bambino di tre anni e mezzo rimasto gravemente ferito venerdì scorso nel Parco urbano...
Primark Rende

Primark a Rende, le prime impressioni dei clienti «assortimento al top e prezzi smart»...

Area Urbana
RENDÈ – Primark a Rende ha portato entusiasmo alle stelle e lunghe code già dalle prime ore del mattino, per l'inaugurazione del nuovo store...
superenalotto-concorso-weekend da sogno

Premi da 10mila euro non riscossi, anche nel Cosentino: ultimi giorni per incassare le...

Calabria
ROMA - Scade il tempo per incassare tre dei premi da 10mila euro messi in palio a giugno scorso dal SuperEnalotto SuperStar nell’ambito dell’iniziativa...
Calabria intervento endovascolare tecnica robotica

In Calabria innovativo intervento endovascolare con tecnica robotica, eseguito solo su tre pazienti al...

Calabria
REGGIO CALABRIA - Arriva un altro bel traguardo per la sanità calabrese ed in particolare per il GOM di Reggio Calabria. Nei giorni scorsi,...
Slot Machine

Le slot machine più popolari tra i professionisti italiani nel 2025

Attualità
COSENZA - Nel 2025, la penetrazione nel mercato del gioco d’azzardo italiano raggiungerà il 21,3%. Tra tutte le opzioni disponibili, le slot restano le...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37289Area Urbana22401Provincia19877Italia8029Sport3866Tirreno2942Università1462
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Primark Rende
Area Urbana

Primark a Rende, le prime impressioni dei clienti «assortimento al top...

RENDÈ – Primark a Rende ha portato entusiasmo alle stelle e lunghe code già dalle prime ore del mattino, per l'inaugurazione del nuovo store...
superenalotto-concorso-weekend da sogno
Calabria

Premi da 10mila euro non riscossi, anche nel Cosentino: ultimi giorni...

ROMA - Scade il tempo per incassare tre dei premi da 10mila euro messi in palio a giugno scorso dal SuperEnalotto SuperStar nell’ambito dell’iniziativa...
arresti forza nuova cz
Calabria

Violenta aggressione ad un cittadino straniero, arrestati i vertici calabresi di...

CATANZARO - La Polizia di Stato ha arrestato alle prime ore di oggi, tre esponenti di spicco del movimento di estrema destra Forza Nuova,...
Tirreno

Criminalità a Cetraro, Gentile interroga il Ministro dell’Interno «lo Stato rafforzi...

ROMA – Il deputato di Forza Italia, Andrea Gentile ha presentato un'interrogazione a risposta immediata (question time) al Ministro dell'Interno, sottoscritta da numerosi colleghi...
Laurignano Country Festival
Provincia

Laurignano Country Festival: natura, tradizione e atmosfera western all’ex campo sportivo

DIPIGNANO (CS) – Si scaldano i motori per il Laurignano Country Festival, in programma il 14 settembre 2025 presso l’ex campo sportivo di Laurignano,...
Ofi Cosenza fisioterapisti
Area Urbana

Giornata Mondiale della Fisioterapia: l’OFI di Cosenza protagonista per un invecchiamento...

COSENZA - In occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia 2025, dedicata al tema “Invecchiamento sano, prevenzione della fragilità e delle cadute”, l’Ordine dei Fisioterapisti...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA