Arrestati per aggressione e accoltellamento, scatta anche il Daspo “Willy”

CATANZARO – Il questore di Catanzaro Giuseppe Linares ha emesso il cosiddetto Daspo “Willy” nei confronti dei tre giovani arrestati nei giorni scorsi per un’accoltellamento avvenuto nel quartiere Lido. I tre, già noti alle forze dell’ordine, sono stati identificati dalla Squadra mobile. Il questore ha ritenuto di emettere immediatamente il provvedimento, riferisce una nota della Polizia, “come monito per quei soggetti che commettono reati, soprattutto in danno dei più deboli”.

Le misure di prevenzione personali, elaborate dalla Divisione di Polizia anticrimine, prevedono il divieto di accedere a locali di pubblico intrattenimento quali bar, discoteche, locali notturni e similari, nonché il divieto di stanziare nelle immediate vicinanze degli stessi, per la durata di 36 mesi.