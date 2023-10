Armi e droga scoperte nelle parti comuni di un condominio

CROTONE – Armi e droga erano nascoste nella parti comuni di un condominio nella zona ‘300 alloggi’ di Crotone. Gli agenti della Polizia di Stato nel corso di un controllo ad una persona sottoposta al regime degli arresti domiciliari, nel percorrere la tromba delle scale dell’edificio hanno notato una intercapedine prossima al vano ascensore.

Scattata una verifica sono stati scoperti un bilancino e diversi involucri di stupefacenti, pronti per lo smercio contenenti 48 grammi di hascisc, 22 grammi di marjuana e nove grammi di cocaina. Il controllo è stato esteso al resto delle parti comuni dell’edificio, e in particolare al tetto, dove, all’interno di un vano, erano stati nascosti un fucile semiautomatico clandestino, una pistola revolver e 17 cartucce di vario calibro. Le indagini proseguono per identificare i responsabili e il materiale è stato posto sotto sequestro.