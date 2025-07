Armi e droga nascosti tra le palazzine popolari: nuovo blitz dei carabinieri ad Arghillà e rione Marconi

REGGIO CALABRIA – Carabinieri nuovamente in azione nei quartieri di Arghillà e Rione Marconi, due aree urbane già da tempo sotto osservazione per le forti criticità legate al degrado e alla criminalità. Nel corso di un controllo straordinario del territorio, condotto nei giorni scorsi con il supporto di personale specializzato, sono stati rinvenuti armi e droga, nascosti tra le aiuole delle palazzine popolari, in auto abbandonate e in spazi condominiali in disuso.

Il bilancio è significativo: circa un chilo di stupefacenti – tra hashish, marijuana e cocaina – oltre a una pistola, un fucile e oltre 250 munizioni di vario calibro, tutte ben occultate e protette con strati di plastica, a conferma di un sistema organizzato e radicato. Le armi sono state trovate in una zona difficilmente accessibile, all’interno di un’area condominiale abbandonata.

L’intervento di questi giorni ricalca un’operazione analoga condotta lo scorso gennaio, sempre nel quartiere Arghillà, quando fu scoperto un vero e proprio arsenale nascosto all’interno di un sottotetto murato. In quell’occasione, furono sequestrati fucili, pistole e perfino materiale esplosivo perfettamente funzionante. Tali episodi confermano l’esistenza di una rete illecita strutturata, attiva in contesti urbani segnati da forte marginalità sociale, e capace di sfruttare le fragilità del territorio per nascondere armi e condurre attività criminali.

Un’azione costante e strategica

Questi risultati si inseriscono in una più ampia strategia di contrasto predisposta dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, che ha intensificato i controlli nelle aree a più alto rischio. L’obiettivo è garantire la sicurezza dei cittadini, restituendo legalità a quartieri dove la presenza dello Stato deve essere concreta e visibile. La gravità della situazione ha richiamato anche l’attenzione delle istituzioni centrali. La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie ha recentemente visitato Reggio Calabria, recandosi direttamente ad Arghillà e incontrando le autorità locali presso la Prefettura. La missione ha permesso ai parlamentari di verificare di persona lo stato di abbandono e di raccogliere elementi utili per elaborare soluzioni concrete e strutturali. L’Arma dei Carabinieri ha confermato il proprio impegno continuo non solo ad Arghillà e al Rione Marconi, ma in tutti i quartieri dove degrado e illegalità compromettono la sicurezza e la convivenza civile. Attraverso azioni ad alta intensità, ma anche con il dialogo e il presidio costante del territorio, l’obiettivo è ricostruire fiducia e legalità in aree spesso dimenticate.