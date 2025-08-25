Armi da guerra nascoste in pieno centro cittadino, sequestrato dai Carabinieri un Kalashnikov

- Advertisement -

GIOIOSA IONICA (RC) – Un fucile d’assalto AK-47, il famigerato “Kalashnikov” entrato da decenni nell’immaginario collettivo come simbolo di guerre e violenza mafiosa, è stato scoperto nel cuore di Marina di Gioiosa Ionica, nel reggino. L’arma da guerra, micidiale e ad alto potenziale, era nascosta in un’area apparentemente dismessa ma situata in piena zona abitata: un nascondiglio semplice ma funzionale, che lascia pensare a un impiego immediato in caso di necessità.

Il ritrovamento è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione locale con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, nel corso di un rastrellamento eseguito sul territorio. Un episodio che non è isolato, purtroppo, e che conferma che la criminalità organizzata abbia a sua disposizione veri e propri arsenali pronti ad essere usati se servono. Solo lo scorso ottobre, sempre nella stessa cittadina, i Carabinieri avevano intercettato un altro Kalashnikov insieme a un ingente numero di armi, arrestando due persone.