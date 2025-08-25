HomeCalabria

Armi da guerra nascoste in pieno centro cittadino, sequestrato dai Carabinieri un Kalashnikov

Si tratta di un fucile d’assalto AK-47 entrato nell’immaginario collettivo come simbolo di guerre e violenza mafiosa. L’arma era nascosta in un’area apparentemente dismessa ma situata in piena zona abitata. Solo ad ottobre scorso era stato intercettato un altro Kalashnikov insieme ad altre armi

GIOIOSA IONICA (RC) – Un fucile d’assalto AK-47, il famigerato “Kalashnikov” entrato da decenni nell’immaginario collettivo come simbolo di guerre e violenza mafiosa, è stato scoperto nel cuore di Marina di Gioiosa Ionica, nel reggino. L’arma da guerra, micidiale e ad alto potenziale, era nascosta in un’area apparentemente dismessa ma situata in piena zona abitata: un nascondiglio semplice ma funzionale, che lascia pensare a un impiego immediato in caso di necessità.

Il ritrovamento è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione locale con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, nel corso di un rastrellamento eseguito sul territorio. Un episodio che non è isolato, purtroppo, e che conferma che la criminalità organizzata abbia a sua disposizione veri e propri arsenali pronti ad essere usati se servono. Solo lo scorso ottobre, sempre nella stessa cittadina, i Carabinieri avevano intercettato un altro Kalashnikov insieme a un ingente numero di armi, arrestando due persone.

