Armi clandestine e caccia illegale, arrestati in flagranza padre e due figli

STILO (RC) – I carabinieri e lo squadrone eliportato Cacciatori Calabria, nell’ambito di un servizio mirato a contrastare l’attività venatoria illegale, hanno sorpreso un 61enne e i suoi due figli, di 37 e 28 anni, mentre cacciavano in terreni privati. I tre non avevano alcun titolo di polizia per la detenzione e il porto di armi.

Avviate le operazioni di perquisizione sia sul posto che nell’abitazione dei tre, i militari hanno rinvenuto armi clandestine, munizioni e una modica quantità di sostanze stupefacenti. Sono state inoltre trovate due carcasse di piccoli volatili della precedente battuta di caccia illegale. Tratti in arresto, gli uomini si trovano agli arresti domiciliari a seguito dell’udienza di convalida da parte dell’Autorità giudiziaria, che provvederà ad accertare le loro responsabilità nelle opportune sedi di giudizio.