Armi: cartucce nascoste in una borsa nella credenza, denunciato 47enne

MOTTA SAN GIOVANNI (RC) – I carabinieri di Lazzaro hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un 47enne reggino, residente a Motta San Giovanni, titolare di licenza di porto di fucile uso caccia, per omessa custodia di armi.

In particolare, nel corso di apposito servizio finalizzato alla ricerca di armi e droga anche nelle zone più remote dell’area aspromontana, sono state rinvenute all’interno di un rudere in uso all’uomo – in località Bertolazzo – 147 cartucce calibro 20, abilmente occultate all’interno di una borsa nascosta all’interno di una credenza posta al piano terra dell’immobile e potenzialmente nella facile disponibilità di terzi.

Le cartucce sono state sequestrate mentre i carabinieri hanno proceduto al ritiro cautelare delle armi e munizioni regolarmente detenute dal 47enne oltre a 200 grammi di polvere da sparo per cartucce.