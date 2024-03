Arcea, firma del contratto per undici nuovi assunti

CATANZARO – Il commissario straordinario dell’Arcea, Francesco Alberti, ha dato il benvenuto ai nove nuovi assunti che stamattina hanno firmato il contratto che li colloca a tempo pieno e indeterminato nella struttura dell’Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in Agricoltura, che si aggiungono alle due unità (ex cat. D) entrate in servizio l’1 marzo scorso. I neo assunti provengono dalla graduatoria della Regione Calabria relativa al concorso per l’assunzione di n. 177 posti di Istruttore amministrativo/contabile (ex cat. C). Affiancato dai dirigenti Giuseppe Arcidiacono, Domenico Martire e Stefania Polimeni, il Commissario ha accompagnato i nuovi dipendenti nella visita degli uffici che da lunedì prossimo diventeranno sede della propria attività lavorativa. Nel formulare gli auguri di buon lavoro, Alberti ha illustrato la mission dell’Agenzia, responsabile del processo di erogazione di aiuti, contributi e premi previsti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali a favore del mondo rurale e stanziati rispettivamente da Fondi Feaga e Feasr, dallo Stato e dalla Regione Calabria.

«Sono molto soddisfatto – ha commentato il commissario straordinario – per l’obiettivo raggiunto grazie a un lavoro di squadra che ha premiato un progetto lungimirante messo in campo per il rilancio e il rinforzo di Arcea. Oggi celebriamo un risultato di cui andare fieri. Rispetto a un anno fa possiamo contare su un incremento del personale del 37%, che darà nuova linfa all’Agenzia anche in vista dell’imminente riconoscimento nei settori Ocm, nonché ulteriore energia a quello che risulta essere un comparto strategico». «Ringrazio – ha concluso Alberti – il presidente della Regione Roberto Occhiuto e l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo, senza il cui indirizzo e la cui fiducia nulla sarebbe stato possibile. Oggi si apre una nuova pagina e il nostro dovere è quello di guardare al futuro con ottimismo ed entusiasmo al fine di offrire al mondo degli agricoltori calabresi un organismo pagatore sempre più efficiente».