“Arangea bis-Oikos”, c’è un nuovo arresto: è un 24enne scappato in Spagna

REGGIO CALABRIA – Era irreperibile ma è stato rintracciato e arrestato. Si tratta di un giovane che era ricercato in mertio all’operazione antidroga “Arangea bis-Oikos” che ha scoperchiato una fitta rete di associazioni per delinquere finalizzate al traffico internazionale di stupefacenti e alla commercializzazione di droga, portando all’esecuzione di 54 misure cautelari. Diverse le persone che erano sfuggite all’arresto. Tra questi Simone Alampi, 24 anni.

Era scappato in Spagna e aveva trovato lavoro in un ristorante di Palma di Maiorca. A seguito di un mandato di arresto europeo e all’attivazione del servizio di cooperazione internazionale, gli investigatori dello Sco e della Squadra mobile di Reggio Calabria lo hanno individuato e fermato. Alampi è destinatario dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip distrettuale di Reggio Calabria su richiesta della Dda.