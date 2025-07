“Arangea bis”, arrestate le due persone irreperibili: uno era in Spagna

- Advertisement -

RGGIO CALABRIA – Sono state arrestate dai Carabiniei nell giornata di oggi le due persone che risultavano ancora irreperibili nell’ambito dell’operazione “Arangea bis” che vede indagate 54 persone con l’accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Si tratta di Goran Blagojevic di 41 anni e di Domenico Alessandro Gullì, di 52.

Il primo a seguito di un mandato di arresto europeo emesso dal gip, è stato rintracciato e fermata a Malaga, in Spagna, esito di una complessa attività investigativa condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo e del Ros, con il coordinamento del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo. Prima sono stati individuati alcuni familiari del croato 41enne, la mamma e la sorella. Le due donne rintracciate all’aeroporto di Milano Malpensa mentre stavano per partire, a seguito di una richiesta di osservazione transfrontaliera urgente alla polizia spagnola, sono state seguite da un gruppo di agenti. Una volta atterrati in Spagna è stato possibile arrivare ed individuare il ricercato.

Il secondo, invece, è stato fermato nelle stesse ore a Reggio Calabria dai carabinieri che hanno così completato l’esecuzione delle misure cautelari emesse dal gip distrettuale, Andrea Iacovelli.