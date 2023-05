Apprensione per lo stato dei fiumi nel Cosentino: Crati, Coscile e torrente Aron sorvegliati speciali

CATANZARO – L’ondata di maltempo che ha interessato la Calabria nelle ultime ore sta provocando apprensione per il livello di alcuni fiumi e torrenti, sia sulla fascia ionica che tirrenica. A Marzi, nel cosentino, una frana ha provocato l’interruzione della strada statale 19 “Delle Calabrie” chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti gli agenti della polizia locale e le squadre Anas per monitorare la situazione e curare la gestione del traffico. La Protezione civile sta monitorando diversi torrenti e fiumi, perché a rischio esondazione.

Sorvegliati speciali sono il Crati, nel comune di Tarsia e Sibari, il fiume Coscile, affluente del Crati, nella valle dell’Esaro che ha superato di poco gli argini allagando un aranciato nel comune di Spezzano Albanese e il torrente Aron nel comune di Cetraro. Diverse le segnalazioni di detriti lungo le strade a causa di smottamenti di terreno. Al momento non si segnalano situazioni ad alto rischio o feriti.

La Protezione civile monitora costantemente l’evolversi delle condizioni meteo, che comunque dovrebbero migliorare dalle prossime ore. Per domani, infatti, la Protezione civile regionale ha previsto l’allerta verde su tutta la regione.