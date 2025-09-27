HomeCalabria

Appicca un rogo e devasta un bosco, 77enne arrestato e ricoverato con ustioni gravi

Un 77enne è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di essere stato il responsabile di un incendio che lo scorso 25 settembre, a Belvedere Spinello, aveva devastato un bosco

S.M.
S.M.
BELVEDERE SPINELLO (KR) – Un uomo di 77 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di essere stato il responsabile di un incendio che lo scorso 25 settembre, in località “Timpa del Salto” di Belvedere Spinello, aveva devastato un bosco. I militari della stazione di Belvedere, durante un servizio di pattugliamento, avevano notato una densa colonna di fumo levarsi nei pressi di un edificio rurale. Dopo avere allertato i vigili del fuoco, i carabinieri si sono recati sul posto, riuscendo in breve tempo ad individuare l’area da cui si erano propagate le fiamme. Il 77enne responsabile dell’incendio è stato trovato poco distante con gravi ustioni alla gambe. L’uomo è stato trasferito con l’elisoccorso in una struttura sanitaria specializzata per i grandi ustionati, dove è tuttora ricoverato. Le squadre di Calabria Verde, supportate dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine, hanno lavorato a lungo per circoscrivere l’incendio, evitando che raggiungesse le abitazioni vicine e contenendo i danni ambientali.

