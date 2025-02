Apicoltura calabrese: oltre 1,5 milioni per la valorizzazione e promozione. Approvata la graduatoria 2025

- Advertisement -

CATANZARO – Più di un milione e mezzo di euro per la valorizzazione e promozione dell’apicoltura calabrese. A due mesi di distanza dalla pubblicazione del bando, è stata definita e pubblicata sul portale della Regione Calabria, nella sezione Dipartimento Agricoltura, oltre che sul sito www.calabriapsr.ithttp://www.calabriapsr.it la graduatoria definitiva degli interventi legati al piano apistico, per l’annualità 2025.

Gli interventi finanziati per l’apicoltura calabrese

L’iniziativa punta a garantire, tra l’altro, servizi di assistenza tecnica, consulenza, formazione, informazione e scambio di migliori pratiche. Ma anche corsi di aggiornamento, seminari e convegni tematici, lotta a parassiti e malattie, prevenzione delle avversità climatiche, ripopolamento del patrimonio apistico, razionalizzazione della transumanza, miglioramento qualitativo delle produzioni dell’alveare ai fini della commercializzazione, promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e iniziative volte a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell’apicoltura.

Innovazione tecnologica: copertura di 343 domande

“Nel corso del 2024 – sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – gli alveari censiti nella Banca dati nazionale apistica erano arrivati a superare le 146.780 unità. Un dato incoraggiante, ancor più in considerazione delle difficoltà incontrate dal settore, specie a causa delle ripetute avversità climatiche. Da qui la scelta di assicurare un’attenzione particolare alle azioni di sostegno sul fronte dell’innovazione tecnologica, come pure su quello della produzione e commercializzazione”. Le risorse finanziarie per il quinquennio 2023 – 2027, nello specifico, sono aumentate da 7 milioni a circa 7 milioni e mezzo per cui la spesa annua delle domande ammissibili e finanziabili, inizialmente pari a quasi 1.400.000 euro, è lievitata fino ad un 1 milione e mezzo, assicurando la copertura finanziaria di 343 domande. “Con la nuova programmazione Csr 2023-2027 – conclude l’assessore Gallo – sono previsti ulteriori interventi a sostegno degli apicoltori calabresi. In particolare, un nuovo bando sarà pubblicato a breve, per sostenere così un settore fortemente colpito dall’aumento dei costi e dai repentini cambiamenti climatici, ma sempre più strategico sotto il profilo ambientale e agricolo”.