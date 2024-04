Aperta la mostra personale “A Grateful Heart”, dell’artista Fiorentina Giannotta

REGGIO CALABRIA – E’ stata inaugurata ieri presso l’Hotel Medinblu di Reggio Calabria “A Grateful Heart”, mostra personale dell’acclamata artista Fiorentina Giannotta. L’esposizione organizzata da Marilena Morabito e promossa dall’Associazione Acav, è una delle principali attrazioni della quinta edizione dell’evento “Contenitore di Idee”, promosso dall’Hotel Medinblu.

Fiorentina Giannotta

Nata a New York nel 1964, è un’icona nel mondo dell’arte contemporanea. Con uno sfondo accademico in arte e architettura, Giannotta ha esposto le sue opere in numerose manifestazioni prestigiose, dalle Triennali d’Arte Sacra di Lecce fino alla Biennale Arte di Venezia. La sua influenza si estende oltre i confini nazionali, con mostre internazionali a Taiwan, Los Angeles e Innsbruck.

“La mostra “A Grateful Heart” dell’artista Fiorentina Giannotta – spiega la curatrice Marilena Morabito – si presenta come un’esperienza visiva che va oltre il mero scrutare delle opere d’arte. Giannotta dipinge figure che sfuggono alla classica descrizione aneddotica, trasformandole in testimonianze di un’epoca senza tempo. Le sue opere sono un invito a leggere le immagini come racconti, a percepire ogni tratto come un frammento di storia che si svela lentamente sotto lo sguardo attento dello spettatore. I personaggi raffigurati sembrano immergersi in un mondo di simboli e segni, circondati da una folla di disegni che si moltiplicano all’infinito, come una presenza floreale che invade lo spazio con la sua bellezza vibrante. L’uso audace dei colori, soprattutto delle vernici industriali e del verde Nissan, conferisce alle opere di Giannotta una luminosità straordinaria, che cattura l’attenzione e stimola l’immaginazione. È un invito a esplorare un mondo fatto di contrasti e armonie, dove la bellezza si manifesta nelle forme più inaspettate”.

La personale di Fiorentina Giannotta sarà aperta fino al 30 aprile 2024 e rappresenta la seconda tappa di un viaggio emozionante attraverso l’arte. La terza ed ultima tappa vedrà la partecipazione dell’eclettico street artist reggino LBS Bruno Latella il 4 maggio.