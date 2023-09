Anziano solo in casa, in difficoltà e bloccato a letto. Salvato grazie ai suoi compaesani

CONFLENTI (CZ) – I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di don Adamo Castagnaro che a sua volta era stato allertato da alcuni cittadini. Siamo nel piccolo centro di Conflenti, nel catanzarese. Alcuni abitanti da quattro giorni, non avevano notizie di un pensionato di 75 anni che vive da solo in un’abitazione del centro storico. I carabinieri, raggiunta l’abitazione dell’anziano, hanno notato che la porta era regolarmente chiusa e che non arrivava alcun rumore dall’interno. Alcuni vicini però hanno chiesto di intervenire perchè preoccupati e così sono arrivati a loro volta, i vigili del fuoco che, dopo aver forzato una finestra hanno consentito ai carabinieri di entrare nell’abitazione.

Una volta all’interno, i militari hanno trovato l’anziano disteso sul letto in stato confusionale ed impossibilitato a muoversi. L’uomo, che da diversi anni vive da solo anche debilitato da varie patologie connesse con l’età, a causa di tale stato di debolezza non era riuscito ad alzarsi dal letto rimanendo prigioniero nella sua stessa casa, impossibilitato a nutrirsi e a dissetarsi. Nonostante fosse molto deperito e in precarie condizioni fisiche, i Carabinieri insieme ai sanitari del 118, intervenuti sul posto, sono riusciti a portarlo fuori dall’abitazione.

Poi è stato accompagnato all’ospedale di Lamezia Terme, dove si trova tuttora ricoverato per accertamenti. Per fortuna l’uomo si sarebbe poi ripreso ed è in attesa di essere dimesso dall’ospedale al termine di questa brutta avventura.