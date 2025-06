Anziano scomparso da giorni, il tragico epilogo: trovato senza vita in un dirupo

- Advertisement -

GROTTERIA (RC) – È stato ritrovato purtroppo senza vita Pasquale Catalano, il 94enne di cui si erano perse le tracce da quattro giorni. Era scomparso da contrada Marmora, nel territorio comunale di Grotteria, in provincia di Reggio Calabria. Il corpo dell’anziano è stato rinvenuto in località Catalisano, in fondo ad un dirupo situato in una zona particolarmente impervia e difficilmente accessibile, a circa tre chilometri dalla sua abitazione. A fare la drammatica scoperta sono state le squadre impegnate nelle ricerche, che si erano attivate subito dopo la segnalazione di scomparsa effettuata dalla nipote, preoccupata perché il nonno non era rientrato a casa.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo potrebbe essersi sentito disorientato durante un’uscita allontanandosi e poi potrebbe essere accidentalmente scivolato nel burrone. Tuttavia, le autorità stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Pasquale Catalano era conosciuto e benvoluto da tutti: un uomo lucido e attivo nonostante l’età avanzata.