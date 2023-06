Anziano muore travolto da una cisterna durante lavori in casa

REGGIO CALABRIA – Un 83enne è morto oggi, schiacciato da una cisterna, mentre stava facendo dei lavori in una sua proprietà. È accaduto a Bocale, una frazione di Pellaro nella periferia sud di Reggio Calabria. La vittima, Giuseppe Cogliandro, di 83 anni, è stato trovato esamine dai carabinieri della stazione di Pellaro intervenuti sul posto.

L’uomo si trovava nel giardino della sua abitazione, in via Del Mare, intento a effettuare dei lavori di rifacimento di una doccia. A causa del cedimento del terreno sottostante, accidentalmente la cisterna si è sganciata candendo addosso all’anziano che è rimasto schiacciato. Poco dopo Cogliandro è morto a causa delle gravi lesioni riportate. Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuto il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano sul quale, di prassi, sono stati avviati degli accertamenti da parte del sostituto procuratore di turno. Il pm non ha ritenuto necessario disporre l’autopsia e la salma è stata affidata ai familiari.