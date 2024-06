Anziano accusa un malore, carabinieri e nipote lo salvano grazie alle manovre di primo soccorso

REGGIO CALABRIA – I Carabinieri di Ortì, nel corso di un servizio di pattuglia, sono intervenuti in località Terreti di Reggio Calabria in quanto alcuni cittadini avevano segnalato un 79enne riverso sulla strada, in stato di semi-incoscienza, colto da malore improvviso.

I militari, giunti sul posto, dopo aver allertato il 118 per il tramite della Centrale Operativa, insieme al nipote dell’uomo hanno attuato le manovre di primo soccorso. Poi l’anziano è stato affidato nelle mani del personale sanitario che provvedeva a trasportarlo, non in pericolo di vita, in ospedale.