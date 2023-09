Antoniozzi: «Oggi in Calabria FdI per ascoltare la gente»

“Ringrazio Giorgia Meloni e Giovanni Donzelli per la sensibilità dimostrata in rispetto di Giorgio Napolitano annullando gli eventi di domani. Oggi pomeriggio all’hotel San Francesco di Rende incontreremo amministratori e cittadini per rafforzare sempre di più il ruolo chiave di Fratelli d’Italia in Calabria”.

Lo afferma il vice capogruppo di Fdi alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

“Ospiteremo il presidente Occhiuto con il quale – dice Antoniozzi – vogliamo percorrere un cammino di dieci anni per cambiare radicalmente la Regione. Con i parlamentari, i consiglieri e gli assessori regionali, il nostro coordinatore provinciale – prosegue Antoniozzi – faremo il punto di tutte le cose migliorabili: la politica deve restare umile e avvicinarsi sempre più agli elettori. Fratelli d’Italia è proiettata alle elezioni europee dove schiererà, in Calabria – prosegue Antoniozzi – un uomo attento e capace come Denis Nesci che sarà il nostro centravanti. Dobbiamo essere partecipi dei processi di cambiamento e guardare alle elezioni europee – conclude Antoniozzi – anche e soprattutto dalla Calabria come momento di possibile vittoria dei conservatori europei alleati con i popolari per costruire finalmente un’Europa diversa“.