Antoniozzi, la replica a Fiorita: «disprezza i sovranisti ma governa grazie a loro»

CATANZARO – “Penso che il sindaco di Catanzaro, che polemizza sulla mia proposta di Intitolare il Ponte sullo Stretto a San Francesco, abbia fatto l’ennesima uscita inutile”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi, dopo le dichiarazioni del sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita.

“San Francesco ovviamente appartiene a tutti ma le parole di Fiorita sono incomprensibili. Legittimo che egli sia contrario al Ponte, ci mancherebbe, assurdo che parli di sovranità e di nord. Io ho semplicemente detto che il Ponte va intitolato al calabrese più illustre. Tutto il resto non mi appartiene. Ma non è la prima volta che il sindaco di Catanzaro esterna in questo modo. Peraltro se ricordo bene il sindaco Fiorita governa con un’anatra zoppa e proprio grazie a quei sovranisti che disprezza“.