Antoniozzi: «inviteremo in Calabria Sami Modiano, reduce di Auschwitz»

CATANZARO – “Chiederò al presidente Occhiuto di invitare in Calabria, dove è già stato, Sami Modiano, a cui facciamo gli auguri per i 93 anni. Come ha detto il presidente Meloni si tratta di un grande italiano”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Sami Modiano è un reduce di Auschwitz – dice Antoniozzi – che non conosce l’odio e ché porta in giro per le scuole la sua terribile esperienza con lo scopo di far capire ai giovani l’orrore dèi nazisti. Ho seguito, dai libri di Cristiana Ciarli – prosegue Antoniozzi,- la storia di questo incredibile uomo nato a Rodi, che giustamente il presidente Meloni ha esaltato per la bellezza che emana. Vogliamo averlo in Calabria – conclude Antoniozzi – per portarlo ancora in mezzo alle nuove generazioni e ascoltare la sua storia che è e sarà sempre anche la nostra storia”.