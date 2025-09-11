CATANZARO – “Domani presenteremo le nostre liste per le regionali. Puntiamo sulla Calabria perché per Giorgia Meloni è una regione importante”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. “Non entro nel merito dei programmi – prosegue – perché c’è un candidato a presidente e c’è una coalizione che ha già espresso tutto. Noi abbiamo liste di qualità e non contenitori di voti. Credo che vinceremo le elezioni e spero che ci sia un’opposizione socialista e propositiva anche se la casa dei riformisti è composta da democristiani. Qualche socialista nei banchi dell’opposizione è auspicabile. La casa dei riformisti di fatto se l’è presa Renzi e questo non è positivo nemmeno per ll centrosinistra”. “Occhiuto e Tridico – conclude Antoniozzi – è giusto che si confrontino pubblicamente e sarebbe positivo, oltre alla nostra vittoria, che salisse il numero degli elettori. Noi siamo fiduciosi e umili e proprio Renzi ci ha fatto il migliore assist dicendo che gli amministratori calabresi sono come Meloni: di meglio per noi non poteva dire”.
Antoniozzi, il deputato FdI ci crede: «In Calabria vinceremo, regione importante per Meloni»
Il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi mostra ottimismo: «Noi abbiamo liste di qualità e non contenitori di voti»
